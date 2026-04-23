Европейският съюз даде окончателно одобрение за заема от 90 млрд. евро за Украйна след продължителен спор с Унгария. Решението идва ден след като посланиците на държавите членки постигнаха съгласие по 20-ия пакет санкции срещу Русия в отговор на пълномащабната ѝ инвазия в Украйна.

Ключов фактор за деблокирането на финансовата помощ стана възобновяването на транзита на руски петрол по тръбопровода „Дружба” към Словакия и Унгария. Потокът беше подновен, след като беше прекъснат в края на януари заради щети от руска атака по украинската енергийна инфраструктура.

„Министерството на икономиката информира, че днес в 2:00 ч. беше възобновено приемането на петрол в Словакия по тръбопровода „Дружба“”, се посочва в изявление на словашкия министър на икономиката Дениса Сакова.

Подновяването на доставките сложи край на месеци напрежение между Украйна, ЕС, Унгария и Словакия. Будапеща и Братислава обвиняваха Киев, че умишлено задържа транзита, докато украинската страна обясняваше прекъсването с необходимост от ремонт.

На 22 април унгарската компания МОЛ съобщи, че е получила информация от украинския оператор „Укртранснафта”, че подаването на суров петрол по системата „Дружба“ е възобновено.

Развитието проправи пътя за отпускането на заема от ЕС в размер на 90 млрд. евро за Украйна, блокиран от февруари насам, въпреки че първоначално беше договорен още през декември. Очаква се средствата да започнат да се изплащат между края на май и началото на юни.

Новият пакет санкции срещу Русия обхваща енергийния, финансовия и търговския сектор. Разширяват се ограниченията върху т.нар. „сенчест флот”, както и се въвеждат забрани за услуги, свързани с поддръжката на танкери за втечнен природен газ и ледоразбивачи.

Украйна настоява за засилване на натиска върху Москва. „Измина доста време от 24 февруари. Разбирането ни се задълбочи, както и необходимостта да се оказва натиск върху Русия – върху нейната индустрия, сенчестия флот и морските услуги”, заяви външният министър Андрий Сибига.

Редактор: Мария Барабашка