Украинският участък на петролопровода „Дружба“ вече е възстановен и отново функционира, което отваря пътя към ключово финансиране за Украйна от страна на Европейски съюз. Става дума за заем в размер на 90 милиарда евро, чието одобрение беше блокирано през последната година.

Причината за забавянето беше позицията на Унгария и Словакия, като премиерът Виктор Орбан обвини Киев, че умишлено протака ремонта на съоръжението. Двете страни остават силно зависими от доставките на руски петрол.

Украйна възобновява транзита на руски петрол към Европа

Тази седмица украинският президент Володимир Зеленски обяви, че ремонтните дейности по повредения участък - засегнат от удар през миналата година, са приключили. С възстановяването на транзита се очаква и отпушване на европейската финансова помощ.

Еврокомисарят по разширяването Марта Кос определи ситуацията като положителен сигнал в отношенията между ЕС и Украйна. По думите ѝ възобновяването на потока по „Дружба“ прави много по-вероятно отпускането на заема, който е от съществено значение за страната.

В същото време Зеленски предупреди в интервю за CNN, че Украйна продължава да изпитва сериозни затруднения заради недостиг на средства, включително при производството на необходимото въоръжение. Той подчерта, че войната продължава и международната подкрепа не бива да отслабва.

Паралелно с обсъждането на финансовата помощ, европейските държави са се договорили и за нов пакет санкции срещу Русия. Мерките засягат над 120 физически и юридически лица, както и около 20 руски регионални банки. Очаква се ограниченията върху пътуванията, транзакциите и достъпа до активи да затруднят значително финансовите операции на руските компании както вътре в страната, така и в международен план.

