НИМХ обяви жълт код за 16 области заради интензивни валежи и гръмотевици в Западна, Централна, Северна и Южна България. Засегнатите от предупреждението райони са София-град, София-област, Перник, Кюстендил, Пазарджик, части от Монтана, Враца, Габрово, Ловеч, Плевен, Пловдив, Смолян, Благоевград, Велико Търново и Кърджали.

В четвъртък ще бъде предимно слънчево. След обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и главно в Западна и Централна България ще има краткотрайни валежи и гръмотевици. В планинските райони валежите ще са значителни и ще има градушки. Ще духа слаб вятър, променлив по посока, но привечер в северозападните райони ще се ориентира от запад-северозапад. Максималните температури ще бъдат между 28 и 33°.

Гореща сряда, температурите скачат до 35 градуса

Преди обяд в планините ще бъде предимно слънчево. Около и след обяд ще се развива купеста и купесто-дъждовна облачност и на много места ще има краткотрайни, временно интензивни валежи, придружени с гръмотевици. Значителни ще са валежите в района на Централен Балкан и Рило-Родопския масив. Ще духа слаб до умерен вятър от западната четвърт. Максималната температура на височина 1200 метра ще бъде около 20 градуса, на 2000 метра – около 14.

По Черноморието ще бъде слънчево. Следобед ще има временни увеличения на облачността, но ще е без валежи. Ще духа слаб до умерен югоизточен вятър. Максималните температури ще бъдат между 22 и 26°. Температурата на морската вода е 22°-23°.

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Редактор: Цветина Петкова