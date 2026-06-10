12 души са загинали, а 9 други са ранени във вторник вечерта край Йоханесбург в ЮАР. Въоръжени мъже открили огън в незаконно селище в предградието Кливланд, източно от центъра на Йоханесбург, съобщи полицията в сряда.

В изявлението се посочва, че е започнало преследване на повече от 10 заподозрени след нападението, мотивът за което не е известен. Извършителите влезли в селището от две страни и открили огън на няколко места, преди да избягат със същия автомобил.

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Южна Африка е една от страните с най-много убийства в света, като средно се регистрират около 60 на ден. Инцидентът от вторник се е случил в импровизираното селище „Джъмпърс“ - гето от самоделни колиби. То е разположено в стара индустриална зона, буквално „притиснато“ между фабрики, складове и стари изоставени минни терени, свързани с някогашния златодобив в района. Къщите са гъсто застроени самоделни постройки от ламарина, дърво и подръчни материали.

Районът страда от тежка липса на базова инфраструктура: липсва течаща вода и адекватна канализация, а отпадните води текат в близост до домовете на хората. Поради липса на сметоизвозване районът тъне в битови отпадъци. Мястото е известно и като едно от огнищата на незаконния добив на злато в Йоханесбург. Този незаконен бизнес подкопава земната маса и застрашава околните пътища.