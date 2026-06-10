От 10 ч. на 11 юни до 10 ч. на 17 юни ще се извършват ремонтни дейности на асфалтовата настилка в платното за Бургас между 33-и и 39-и км на АМ „Тракия“ на територията на София-област. Превозните средства ще преминават двупосочно в платното за София. Организацията на движението в участъка в ремонт, с дължина около 5,5 км, ще се променя поетапно в зависимост от интензивността на трафика.

От 10 ч. на 11 юни до 12 ч. на 12 юни автомобилният поток ще преминава в две ленти в посока София и в една лента в посока Бургас. От 12 ч. на 12 юни до 10 ч. на 13 юни движението ще е организирано в две ленти в посока Бургас и в една за столицата.

От 10 до 17 ч. в събота – 13 юни, превозните средства ще преминават в две ленти в посока Бургас и една за София, а от 17 ч. в събота до 10 ч. на 17 юни – сряда, движението отново ще е в две ленти за София и една за Бургас.

Няколко катастрофи блокираха „Тракия”, има километрични задръствания (ВИДЕО+СНИМКИ)

Агенция „Пътна инфраструктура“ апелира водачите да бъдат внимателни и да следват стриктно поставената пътна сигнализация.

Редактор: Дарина Методиева