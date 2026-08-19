Пожарът в старото сметище край Дупница е локализиран от всички страни, овладян, но не и потушен вече втори ден. Стихията силно замърси въздуха в последните 24 часа в селата Джерман и Крайни дол, където хората бяха предупредени от властите да стоят вкъщи при затворени прозорци. Ситуацията в последните часове се подобрява, но мирисът на дим и тлеещи боклуци на моменти още се усеща.



Без обилен дъжд димът в сметището със сигурност ще продължи да тлее с дни. С вода е невъзможно да се гаси.



Директорът на Главна дирекция "Пожарна безопасност и защита на населението" главен комисар Александър Джартов обясни, че гасенето с вода не е ефективно, предвид това, че има пластмаса. Причината е, че материалът не попива от водата и я извежда от мястото, където има огън. Затова най-често използваният метод при такъв тип пожари е запръстяването. Джартов беше категоричен, че опасност за населението няма.

В близост до границата ни със Сърбия няма пожари, които да представляват опасност за нашата страна. Български власти поддържат контакт със сръбските, но досега помощ от противопожарната ни служба не е искана. Джартов обясни, че най-големият пожар е до Белград. Там работата на огнеборците продължава на място. На този етап пожарът не е локализиран и не загасен. Комисарят уточни, че това ще отнеме време, предвид факта, че теренът е труднодостъпен за наземни екипи и техника.

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Според статистиката пожарите у нас това лято са много по-малко в сравнение с миналото. Изгорелите горски масиви тази година са 5000 декара, докато миналата към същия момент на август са били 136 хиляди.

Това даде повод на премиера Румен Радев да похвали работата на институциите "за изнесените предни противопожарни постове в най-критичните потенциално опасни зони за пожар, за бързата реакция за усилване на противопожарните разчети веднага след възникването на пожари". Той подчерта и самоотвержената работа на нашите огнеборци и поздрави горските служители за активното превантивно прокарване на просеки съвместно с общините.

Комисар Джартов пък коментира, че в последните години, след завършване на пожароопасния сезон, имаше случаи с тежки наводнения, "така че нашият фокус няма да бъде намален и най-вероятно ще преминем от един тип бедствия към друг".