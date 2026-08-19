Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че възнамерява отново да се срещне със севернокорейския лидер Ким Чен Ун. По думите му Пхенян разполага с 57 „много мощни“ ядрени оръжия.

Изявлението идва, след като Тръмп нареди на Пентагона да съкрати съвместните военни учения с Южна Корея. В публикация в социалните мрежи в неделя американският президент определи маневрите като сигнал към Пхенян, който е „напълно неподходящ и враждебен“. Той заяви още, че докато е президент, Северна Корея се държи „без заплахи и с уважение“.

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„Познавам Ким Чен Ун много добре. Той ще бъде добре, стига ние да имаме умен президент“, каза Тръмп пред журналисти по време на обиколка на площадката за хеликоптери, която се изгражда на историческата южна морава на Белия дом.

Американският президент отново подчерта личните си отношения със севернокорейския лидер.

„Фактът, че се разбирам с него, е нещо добро, а не лошо. Той има 57 много мощни ядрени оръжия“, заяви Тръмп. „Никога не трябваше да позволяват това. Ако аз бях президент, нямаше да го допусна. Но той ги има“, добави той.

Не е ясно на каква информация се основава конкретната цифра, посочена от Тръмп. През годините експертните оценки за размера на севернокорейския ядрен арсенал се различават. През юни Стокхолмският международен институт за изследване на мира изчисли, че Северна Корея вероятно е сглобила около 60 ядрени бойни глави и разполага с достатъчно делящ се материал за производството на поне още 30.

Отношенията между Тръмп и Ким преминаха през рязка промяна още по време на първия президентски мандат на републиканеца. Първоначално двамата си разменяха остри заплахи. Ким нарече Тръмп „психически разстроен американски старец“ и предупреди, че разполага с „ядрен бутон“.

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Впоследствие двамата лидери преминаха към директна дипломация и проведоха срещи през 2018 и 2019 г. При една от тях в демилитаризираната зона между двете Кореи Тръмп направи няколко крачки на севернокорейска територия и стана първият действащ президент на САЩ, стъпил в Северна Корея.

Въпреки безпрецедентните срещи тогава не беше постигнато трайно споразумение за ядрената програма на Пхенян. Сега заявката на Тръмп за нов разговор с Ким поставя отново на дневен ред възможността за възстановяване на пряката дипломация между Вашингтон и Северна Корея.

Редактор: Цветина Петкова