Иран се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие. Това заяви пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом американския президент Доналд Тръмп. "Техеран води разумни разговори с Вашингтон", допълни държавният глава на САЩ.

На въпрос на журналисти дали ще изпрати свои представители като Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да обсъждат мир с иранците, Тръмп отговори: „В момента сме в преговори. Те го правят заедно с Марко и Джей Ди. Искам да ви кажа, че другата страна би искала да сключи сделка".

Тръмп разкри, че иранците са се свързали с него

Американският президент допълни: „Кой не би искал, ако беше на тяхно място? Флотът им го няма, военновъздушните им сили са унищожени, Комуникациите им също. Както и противовъздушната отбрана и ракетите им ги няма. Можете ли да посочите нещо, което да не е унищожено? Или нещо, което да работи добре? Действаме свободно над Техеран. Можем да правим каквото си поискаме“.

