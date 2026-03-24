"Техеран води разумни разговори с Вашингтон", подчерта американският президент

Иран се съгласи никога да не притежава ядрено оръжие. Това заяви пред репортери в Овалния кабинет на Белия дом американския президент Доналд Тръмп.  "Техеран води разумни разговори с Вашингтон", допълни държавният глава на САЩ. 

На въпрос на журналисти дали ще изпрати свои представители като Стив Уиткоф и Джаред Къшнър да обсъждат мир с иранците, Тръмп отговори: „В момента сме в преговори. Те го правят заедно с Марко и Джей Ди. Искам да ви кажа, че другата страна би искала да сключи сделка". 

Тръмп разкри, че иранците са се свързали с него

Американският президент допълни: „Кой не би искал, ако беше на тяхно място? Флотът им го няма, военновъздушните им сили са унищожени, Комуникациите им също. Както и противовъздушната отбрана и ракетите им ги няма. Можете ли да посочите нещо, което да не е унищожено? Или нещо, което да работи добре? Действаме свободно над Техеран. Можем да правим каквото си поискаме“. 

Редактор: Станимира Шикова
Източник: SkyNews

tracking tracking tracking tracking tracking tracking tracking