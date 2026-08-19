Русия вече прибягва до внос на горива, за да покрие недостига на вътрешния пазар, съобщи вицепремиерът Александър Новак, цитиран от "Ройтерс" и ТАСС. До ситуацията се стига след поредица украински атаки срещу руски нефтопреработвателни предприятия, съчетани с традиционно по-високото потребление през летния сезон.

„В момента вносът вече е започнал“, потвърди Новак, без да разкрие нито размера на доставките, нито държавите, от които Русия купува горива.

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Москва предприема и друга извънредна стъпка за увеличаване на предлагането. Направени са нормативни промени, които позволяват производството на допълнителни количества горива, отговарящи на по-ниските екологични стандарти „Евро-2“, „Евро-3“ и „Евро-4“.

Очаква се част от рафинериите, които в момента са в планов ремонт, скоро да възобновят дейността си. Според Новак това трябва да осигури допълнителни количества за руския пазар.

Вицепремиерът призна, че ситуацията остава напрегната. Правителството следи наличностите ежедневно заедно с петролните компании и регионалните власти и при необходимост пренасочва доставки към районите с най-сериозен дефицит.

Недостигът е необичаен за Русия, която традиционно е голям производител и нетен износител на петролни продукти. Според Ройтерс продължаващите украински удари срещу енергийната инфраструктура са ограничили част от капацитета на страната за преработка на суров петрол.

Проблемите с доставките започнаха да се задълбочават през май и постепенно засегнаха значителна част от страната. След временно облекчаване на някои ограничения през юни, през август отделни бензиностанции в Москва и Московска област отново въведоха лимити при зареждането.

„Газпром Нефт“ например ограничи продажбите на бензин и дизел на автоматизираните си обекти в Москва до 40 литра на клиент, а на други свои станции допуска до 60 литра бензин на автомобил. „Роснефт“ въведе лимит от 30 литра бензин, „Татнефт“ – до 50 литра, а ограничения бяха наложени и от „Лукойл“.

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За да задържи повече горива на вътрешния пазар, Москва вече прибегна до комплекс от мерки – ограничаване на износа на бензин и дизел, облекчаване на част от изискванията за качеството и започване на внос от чужбина.

Украйна системно атакува с дронове руски рафинерии и други обекти от енергийната инфраструктура. Киев определя съоръженията като легитимни военни цели и заявява, че ударите имат за цел да ограничат приходите и ресурсите, с които Москва финансира и снабдява военните си операции.

Редактор: Цветина Петкова