Русия може временно да разреши на компаниите да произвеждат и внасят бензин и дизел с по-ниско качество. Това съобщава вестник „Комерсант“. Мярката се обсъжда на фона на продължаващата криза с горивата, предизвикана от украинските атаки срещу руски нефтопреработвателни заводи.

Изданието цитира проект на правителствен документ, според който руските власти могат временно да разрешат производството на бензин и дизел с по-високо съдържание на сяра – практика, забранена от 2013 г. насам. Според публикацията решението цели да компенсира недостига на горива, след като Киев засили ударите по руската енергийна инфраструктура в опит да принуди Москва да седне на масата за преговори.

Путин проведе кризисна среща заради украинските атаки, засегнали доставките на горива

Президентът на Украйна Володимир Зеленски заяви: „Путин може да повтаря по телевизията колкото си иска, че всичко е под контрол, че има изобилие от гориво и че руските министри са компетентни. Но руснаците, които стоят на опашки за гориво в различни региони на Русия, ясно виждат, че така наречената им „тридневна война“ вече навлиза в петата си година. Дори една нефтопроизвеждаща държава – „бензиностанция“, както често наричат Русия – сега се сблъсква с недостиг на гориво.“

Редактор: Ралица Атанасова