Международният наказателен съд (МНС) се противопостави остро на обявените от САЩ санкции срещу неговият председател Томоко Акане. "Тези санкции представляват грубо посегателство срещу независимостта на една безпристрастна съдебна институция", заяви в сряда съдът в Хага.

Освен Акане, правителството на САЩ възнамерява да включи в санкционния списък и сенегалския юрист Абдулайе Сейе. Тези мерки "подкопават върховенството на закона" и застрашават международния правен ред, посочи съдът.

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Държавният секретар на САЩ Марко Рубио заяви, че санкциите са оправдани, тъй като и двамата са участвали в усилията на МНС да разследва или арестува държавни служители, чиито правителства не признават съда. Не само САЩ, но и Израел и Русия също не признават юрисдикцията на МНС.

Председателят на Европейската комисия Урсула фон дер Лайен и председателят на Европейския съвет Антонио Коща заявиха в Екс, че твърдо подкрепят МНС, неговият председател и служителите му. "Съдиите и служителите му трябва да могат да действат независимо и без натиск отвън", посочиха те.

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Съдът потвърди, че "ще продължи да изпълнява изцяло задълженията си самостоятелно и безпристрастно, в пълно съответствие с Римския статут и в интерес на жертвите на международни престъпления".

Сейе е един от водещите прокурори в разследването срещу израелския премиер Бенямин Нетаняху за предполагаеми военни престъпления в ивицата Газа. МНС издаде заповед за арест на Нетаняху през 2024 г. Съдът е под силен натиск от страна на правителството на САЩ, най-вече заради разследването срещу Нетаняху. От началото на миналата година са наложени санкции срещу служители на съда.

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Според МНС американските санкции засягат в момента девет от 18-те съдии, двамата заместник-прокурори, бившия главен прокурор и един служител от САЩ. Мерките включват замразяване на банкови активи, намиращи се под юрисдикцията на Вашингтон, и изключване от международни финансови услуги, предоставяни от американски банки.

Редактор: Станимира Шикова