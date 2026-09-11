Подкрепяните от Иран хути са установили контрол над цялото крайбрежие на Йемен по Червено море, съобщи военен представител на международно признатото правителство. По думите му всички територии по западното крайбрежие, които досега са били под контрола на правителството, са паднали в ръцете на хутите.

Групировката е превзела стратегическия остров Меюн, както и островите Голям Ханиш и Малък Ханиш в протока Баб ел Мандеб. Хутите се стремят да прекъснат износа на петрол от Саудитска Арабия през ключовия морски маршрут.

Ескалацията на конфликта между хутите, правителството на Йемен и Саудитска Арабия допринася допълнително за скока в цените на петрола. Междувременно американското издание Axios съобщи, че Доналд Тръмп е отхвърлил искане на Саудитска Арабия да нанесе удари срещу хутите.

Кризата в Близкия изток се разраства след активизиране на хутите в Йемен

Според Axios САЩ са все по-загрижени за бързо ескалиращия конфликт в Йемен и засилват подкрепата си за Саудитска Арабия, като същевременно се стремят да избегнат пряко военно участие. Според изданието адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ, е пристигнал в четвъртък в Саудитска Арабия за спешни координационни разговори.

Още през юли стана ясно, че Саудитска Арабия се опитва да сформира международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от атаки на хутите заради ескалиращото напрежение в Йемен.

Редактор: Дарина Методиева