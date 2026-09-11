Ескалацията на конфликта между хутите и международно признатото правителство в Йемен задълбочава още повече кризата в Близкия изток. Йеменските бунтовници са превзели стратегическия пристанищен град Мока на Червено море, който досега беше под контрола на подкрепяните от Саудитска Арабия правителствени сили. Така близките до Иран хути се намират вече само на 75 км от протока Баб ал-Мандеб – южния вход към търговския маршрут, свързващ Азия и Европа.

Йеменските бунтовници заявиха, че не представляват заплаха за международното корабоплаване, но отново заплашиха да атакуват кораби от Саудитска Арабия, която разчита на Червено море за износ на петрол, откакто е затворен Ормузкият проток.

Над 70 ранени при атаки на хутите срещу Саудитска Арабия

Ескалацията на конфликта между хутите, правителството на Йемен и Саудитска Арабия допринася допълнително за скока в цените на петрола. Междувременно американското издание Axios съобщи, че Доналд Тръмп е отхвърлил искане на Саудитска Арабия да нанесе удари срещу хутите.

Според Axios САЩ са все по-загрижени за бързо ескалиращия конфликт в Йемен и засилват подкрепата си за Саудитска Арабия, като същевременно се стремят да избегнат пряко военно участие. Според изданието адмирал Брад Купър, командир на Централното командване на САЩ, е пристигнал в четвъртък в Саудитска Арабия за спешни координационни разговори.

Още през юли стана ясно, че Саудитска Арабия се опитва да сформира международна коалиция за защита на корабоплаването в Червено море от атаки на хутите заради ескалиращото напрежение в Йемен.