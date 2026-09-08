Най-малко 73 души са ранени при последните атаки на хутите срещу Саудитска Арабия. Сред пострадалите има жени и деца. Ударени са няколко района в южната част на страната, близо до границата с Йемен.

Хутите атакуваха с ракети саудитски военен кораб в Червено море

Подкрепяните от Иран хути твърдят, че са използвали ракети и дронове срещу военни и цивилни цели. Има данни и за удар по петролен обект на държавната компания „Сауди Арамко”, но те не са потвърдени от независими източници.

Саудитската коалиция определи атаките като опасна ескалация и предупреди за ответни действия. Напрежението засилва риска за доставките на петрол и за корабоплаването в Червено море.

Редактор: Ина Григорова