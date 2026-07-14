Държавният секретар на САЩ Марко Рубио обяви началото на кампания за закриване на Международния наказателен съд, като предупреди, че Вашингтон е готов да наложи санкции и дипломатически натиск както върху институцията, така и върху държавите, които продължават да я подкрепят.

„Ще разформироваме Международния наказателен съд - тухла по тухла, ако се наложи“, заяви Рубио, очертавайки стратегията на администрацията на Доналд Тръмп за фактическо обезсилване и закриване на институцията.

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Според Рубио администрацията на Тръмп разглежда съда като заплаха за американския суверенитет и национална сигурност. Той обвини МНС, че се опитва да налага юрисдикция над граждани на държави, които не признават неговите правомощия, включително САЩ.

По думите на държавния секретар Вашингтон ще настоява пред съюзниците си да изберат страна в конфликта. Държавите, които продължават да подкрепят МНС, може да се окажат изправени пред ограничения в американската помощ и по-сериозен дипломатически натиск. Особено внимание е насочено към страни, които разчитат на американска военна защита, приемат американски бази или си сътрудничат тясно с Вашингтон в сферата на сигурността.

Администрацията на Тръмп настоява тези държави официално да отхвърлят претенциите на съда да разследва и преследва американски граждани. Подобно искане засяга и редица страни от Европейския съюз, които са сред най-активните поддръжници на МНС.

Сред обсъжданите мерки срещу съда са визови ограничения за негови служители, забрана за пътувания, замразяване на активи и икономически санкции. Вашингтон възнамерява също да работи за международната изолация на институцията и ограничаване на нейното влияние.

Напрежението между САЩ и Международния наказателен съд не е ново. Още по време на първия мандат на Доналд Тръмп Вашингтон остро се противопостави на опитите на съда да разследва предполагаеми престъпления на американски военнослужещи в Афганистан.

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Сред решенията на МНС, които предизвикаха особено силна реакция от страна на САЩ и техни съюзници, са разследването за Афганистан, заповедта за арест на израелския премиер Бенямин Нетаняху и заповедта за арест на руския президент Владимир Путин във връзка с войната в Украйна.

Рубио твърди, че съдът се е превърнал в политически инструмент, използван от сили, които са враждебно настроени към Съединените щати. Според него Вашингтон няма да се ограничи само с критики, а ще работи целенасочено за отслабване и в крайна сметка за демонтиране на институцията.

Редактор: Цветина Петкова