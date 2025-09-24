Министърът на външните работи на Русия Сергей Лавров и генералния секретар на САЩ Марко Рубио са провели среща в кулоарите на 80-ата сесия на Общото събрание на ООН, предаде ТАСС. Срещата е продължила при закрити врата и без встъпителни думи.

По време на разговорите американският държавен секретар е излязъл с остър призив към руския си колега Сергей Лавров за прекратяване на убийствата в Украйна.

„Рубио повтори призива на президента Тръмп за прекратяване на убийствата и необходимостта Москва да предприеме реални стъпки към трайно решение за край на войната“, заяви след срещата говорителят на Държавния департамент Томи Пигот. Това е първата среща на дипломатите от 15 август тази година насам, когато разговаряха за Украйна, наред с други въпроси, в рамките на визитата на руския президент Владимир Путин в САЩ.

Вчера Доналд Тръмп заяви пред украинския президент Володимир Зеленски, че "с време, търпение и финансовата подкрепа на Европа и по-специално на НАТО, е напълно възможно Украйна да се върне към границите, от които започна този конфликт". Украинският президент Володимир Зеленски на свой ред похвали Тръмп заради неговата позиция във вторник, когато американският лидер заяви, че Украйна не само може да победи и да си върне териториите, но дори да ги разшири.

В отговор на това, прессекретарят на Кремъл Дмитрий Песков подчерта, че възможността Киев да възвърне териториите си отпреди 2022 г. по военен път е погрешна теза и че отлагането на мирно разрешаване на украинския конфликт само ще влоши позициите на Киев по време на преговорите.

