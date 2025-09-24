Говорейки за подземните училища и бункери, построени в цяла Украйна, попита Володимир Зеленски в речта си пред Общото събрание на ООН: "Имате ли подобна защита срещу заплахи във вашата страна?"

Фактите са прости, каза той - „спирането на Путин сега е по-евтино“, отколкото опитите за защита на световните пристанища или кораби по-късно, предава Би Би Си. "По-лесно е от световна надпревара във въоръжаването", добави той.

По думите му международното право работи, само когато по-голямата част от съюзниците са наистина готови да го защитят. "И дори тогава то не работи без оръжия. Това е ужасно, но без тях нещата биха били още по-лоши", заяви украинският президент. Зеленски каза, че все още не е постигнато примирие в Украйна и "причината е, че Русия отказва“, предаде специалният пратеник на БТА Анелия Пенкова.

„Украинците са миролюбив народ. Те са народ, който иска да живее свободно, в собствената си независима страна. Ето защо инвестираме в отбрана“, заяви украинският президент.

Освен на войната в Украйна Зеленски обърна внимание и на ситуацията в Сирия.

„Дори и сега, след всички тези промени в страната, Сирия трябва да се обърне към света с молба да облекчи санкциите, които задушават икономиката ѝ. Сирия заслужава подкрепата на международната общност“, каза той.

Също така, Зеленски говори и за връзката между ситуацията в ивицата Газа и ООН.

„Международната общност се отдръпва от ООН като глобална система. Тя се превръща просто в изявления. И всичко, което се случва в Газа, ми напомня за това постоянно“, каза той.

Войната в Украйна продължава вече над 3 години, а Русия продължава да извършва ракетни нападения и нападения с дронове срещу Украйна, включително срещу цивилни райони.

Президентът на Украйна Володимир Зеленски призова за създаване на многослойна европейска противовъздушна отбрана, след като преди 2 седмици руски дронове навлязоха във въздушното пространство на Полша и Румъния. Той също така настоява за нови санкции срещу Русия.

Президентът на САЩ Доналд Тръмп заяви, че е готов да наложи санкции на Русия, ако ЕС спре да купува руски петрол, а председателката на ЕК Урсула фон дер Лайен представи съвсем 19-и пакет със санкции. Той е насочен по-конкретно срещу криптовалутите, банките и енергийния сектор.

