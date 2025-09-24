Между Доналд Тръмп, европейските лидери и Украйна се забелязва динамика в отношенията, а позициите все повече се сближават, започва да има разбиране от страна на американския президент за ситуацията. Тръмп обаче е прав, че Европа трябва да поеме по-голямата отговорност за собествана си сигурност. Неслучайно в три страни на НАТО вече има нарушаване на въздушното пространство от страна на Русия. Това е акт на война – т.нар. нулева позиция на началото на война. Това каза преподавателят в Харковския университет проф. Михаил Станчев в „Твоят ден” по NOVA NEWS.

Журналист и бивш кореспондент на БНР и БНТ в Москва Валерий Тодоров посочи, че по отношение на МиГ-овете и дроновете, навлезли във въздушното пространство на страни от НАТО, главният въпрос е дали става дума за съзнателни провокации, за случайности, или некомпетентност.

Тръмп разговаря със Зеленски в кулоарите на Общото събрание на ООН

Той посочи, че има промяна в позицията на Тръмп, а именно, че Украйна може да си върне завладените територии. Въпросът обаче е доколко тази позиция ще е трайна. Журналистът допълни още, че американският президент е заявил, че САЩ ще продължи да доставя оръжие, но то ще бъде за Европа, а какво Старият континент ще направи оттам нататък, не го интересува.

Тодоров обаче коментира, че все още не може да бъдат направени трайни прогнози за бъдещите действия на Доналд Тръмп.

Станчев и Тодров смятат, че войната ще продължи. Станчев посочи, че не очаква промяна до средата на 2027 година. Тодоров допълни, че Тръмп също е заявил, че конфликтът ще продължи по-дълго.

Журналистът каза още, че Тръмп не желае да се обвързва пряко с военните действия в Украйна. Той е на мнение, че до края на годината е възможно да се "подпише някакво споразумение".

