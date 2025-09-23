Украинският президент Володимир Зеленски се срещна с американския си колега Доналд Тръмп в кулоарите на 80-ата Генерална асамблея на ООН в Ню Йорк, съобщи „Киев Индипендънт“.

Срещата, която е четвъртата откакто Тръмп се върна на власт през януари, се състоя на фона на нарастващо напрежение между НАТО и Москва заради нарушенията на въздушното пространство на няколко страни-членки от НАТО.

"Държавите от НАТО трябва да свалят руски самолети, които нарушават тяхното въздушно пространство", заяви американският президент. „Да, смятам, че трябва“, каза Тръмп, когато репортер го попита дали страните от Алианса трябва да свалят руски самолети, ако навлязат във въздушното им пространство.

Коментарите му идват след серия от последни нарушения от страна на руски изтребители и дронове, които разтревожиха съюзниците на Вашингтон в Европа. Тръмп, който през февруари имаше телевизионен спор със Зеленски в Овалния кабинет, добави, че изпитва „голямо уважение към борбата, която Украйна води. Всъщност това е наистина удивително“.

Зеленски благодари на Тръмп за неговите „лични усилия за спиране на тази война“ и повтори призива на американския президент към европейските държави да спрат покупките на руски петрол.

Напрежението между Русия и Европа заради Украйна се изостри след последните въздушни нарушения. НАТО вдигна по тревога изтребители, след като на 19 септември три руски МиГ-31 навлязоха в естонското въздушно пространство за около 12 минути, което подтикна Естония да свика заседание на Съвета за сигурност на ООН и разговори със съюзниците от НАТО.

Полша, също член на НАТО, заяви по-рано този месец, че руски дронове многократно са нарушавали нейното въздушно пространство по време на атака срещу Украйна – акт, който Варшава нарече „агресия“.

„Изключително уважаваме борбата, която Украйна води. Това е наистина удивително. Имаме много срещи, планирани за днес, които ще продължат до късно през нощта, но тази е важна“, каза Тръмп пред журналисти.

Зеленски говори за развитието на бойните действия, като подчерта, че украинските войски са напреднали с около 360 км. през последните седмици и са нанесли загуби на руските сили.

„Благодарение на нашите войници имаме тази възможност, този шанс, и ще продължим, докато Русия не прекрати тази война“, каза Зеленски.

Той призова за по-голям международен натиск и добави: „Имаме нужда от повече натиск и повече санкции“.

На въпрос на репортери дали все още има доверие в Путин, Тръмп отговори: „Ще ви кажа след около месец“.

Тръмп оказва натиск и върху европейските съюзници да спрат да купуват руски енергийни ресурси, като твърди, че продължаващите покупки подпомагат Русия да води войната. Унгария, една от страните в ЕС, които са най-зависими от руския петрол и газ, остава ключов вносител въпреки многократните призиви за намаляване на зависимостта.

Коментирайки позицията на унгарския премиер Виктор Орбан, Тръмп заяви: „Той е мой приятел. Не съм говорил с него, но имам усещането, че може и да спре“.

Зеленски се среща с Тръмп по време на седмицата на високо равнището на Генералната асамблея на ООН, която се очаква да събере лидери от близо 150 държави.

Пристигайки в Ню Йорк заедно с първата дама Олена Зеленска късно вечерта на 22 септември, украинският президент вече се срещна със специалния пратеник на САЩ Кийт Келог и други официални лица и предстои да проведе разговори с лидери от цял свят.

Редактор: Станимира Шикова