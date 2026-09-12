Лидерът в световния шампионат във "Формула" 2 Никола Цолов не успя да завърши спринтовото състезание в Мадрид. Българският пилот на "Кампос Рейсинг" се движеше на пето място в 15-ата от общо 23 обиколки на пистата "Мадринг", когато закачи със задна лява гума една от препазните стени на пистата, завъртя се и не успя да продължи.

Цолов бе въвлечен в борба за четвъртото място със съотборника си Ноел Леон, който, като четвърти в генералното класиране, не пропускаше пред себе си съотборника си. Това видимо раздразни Цолов, който поиска помощ от екипа си по радиото, но такава не получи. Секунди след това българинът, в желанието си да задмине Леон, допусна грешката, която му коства и отпадане.

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Победител в надпреварата стана японецът Ритомо Мията от отбора на "Хайтек". За Мията това бе първа победа през сезона, като той я постигна, потегляйки от първа редица на стартовата решетка. Втори след Мията се класира бразилецът Емерсон Фитипалди-младши, а третото място в днешното състезание зае нидерландецът Лорънс ван Хьопен. Ноел Леон остана четвърти, но вероятно ще бъде наказан с пет секунди заради напускане на пистата по време на борбата си за позиция с Цолов. Това би предвижило бразилеца Рафаел Камара от шесто на пето място в класирането.

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Камара остава втори във временното класиране след Цолов. Българинът е лидер със 177 точки, а Камара вече има 169, които могат да се увеличат до 170 точки при наказание на Леон. На трето място е италианецът Габриеле Мини със 147 точки. Днес той завърши девети и не успя да увеличи актива си.

Редактор: Станимира Шикова