Никола Цолов финишира трети, след като се възползва от петсекундното наказание на Алекс Дън. Въпреки че пресече финалната линия на 0.4 секунди зад британеца, санкцията за пилота на „Родин“ изкачи българина на третото място в крайното класиране.

Никола Цолов стартира отлично и още в първите метри изпревари Алекс Дън, след което атакува Рафаел Камара за второто място. Българинът обаче се отказа от маневрата и остана зад бразилеца, предадоха от gong.bg .

В третата обиколка Цолов отново опита да изпревари Камара, но беше изтласкан в зоната за сигурност. След това загуби позиции от Дън, Дюрксен, Вароне и Бенет, като колата му видимо пострада.

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В края на шестата обиколка българинът влезе в бокса за задължителната смяна на гумите заедно с водещите пилоти.

В деветата обиколка състезанието беше спряно с червен флаг заради множество отломки на пистата след инцидент с Ван Хьопен. Прекъсването се оказа добра новина за Цолов, тъй като механиците на „Кампос“ получиха възможност да отстранят част от пораженията по неговия болид.

Никола Цолов продължи настъплението си в колоната, като първо защити позицията си срещу Виягомес в спирането за „Брюксел“, а в края на обиколката изпревари Шийлдс на изхода на "Автобусната спирка".

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В следващата обиколка българинът атакува Интрапувашак в "Ла Сурс", но не успя да го изпревари. Малко по-късно обаче използва въздушната струя на правата „Кемъл“, задмина тайландеца и се изкачи на четвъртото място зад съотборника си Ноа Леон.

В генералното класиране води Никола Цолов със 161 точки, пред Габриеле Мини, който днес завърши пети и има 134 пункта. Рафаел Камара е на трето място до момента със 125 точки.

Редактор: Иван Иванов