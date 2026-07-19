Тежка катастрофа за Ван Хьопен на изхода от завоя "Малмеди", точно пред погледа на Цолов, напълно унищожи колата на нидерландеца. Заради множеството отломки по пистата след инцидента, състезателният директор реши да спре временно състезанието с червен флаг и всички пилоти да се приберат в питлейна.

Това бяха отлични новини за Цолов, защото механиците на "Кампос" щяха да получат шанс да поправят част от пораженията по неговата кола, предаде gong.bg .

Никола Цолов остана четвърти в спринта на Формула 2 в Белгия

Редактор: Мария Барабашка