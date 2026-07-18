Никола Цолов остана четвърти в спринта на Формула 2 в Белгия. Българинът се нареди след победителя Джошуа Дюрксен, Мартиниус Стеншорн и Дино Беганович, които се качиха на подиума. Цолов стартира от седма позиция на пистата „Спа-Франкоршан“. Спринтовото състезание се проведе в 18 обиколки. Белгийската писта "Спа" е най-дългата в календара на Формула 2 - 7 км и 4 метра, съобщава Gong.bg .

Пилотът на "Кампс Рейсинг" демонстрира силно темпо, а след днешното състезание добавя и нови точки към актива си, който вече е от 146 точки. Така се нарежда пред Габриеле Мини, който не завърши състезанието на "Спа-Франкоршан".

Никола Цолов даде най-добро време в свободната тренировка преди Гран при на Белгия от Формула 2

Макар да започна седми в стартовата решетка българинът преодоля двама съперници още на старта и завърши първата обиколка пети, а в челото Мартиниус Стеншорн изпревари Себастиан Монтоя и бе първият с обиколка под две минути.

Пилотите във Формула 2 имат ден почивка и в неделя от 11:00 часа българско време стартира основната надпревара, в която Цолов ще потегли от четвърто място, припомня БТА.

Редактор: Станимира Шикова