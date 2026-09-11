Кадър/Видео:"Ройтерс"
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В превод името на малкото означава „съкровище, ярко като светлината на зората“
На 100-ия ден от раждането си бебето панда в корейски зоопарк получи име. Черно-бялото мече беше кръстено Шу Бао, което в превод от китайски означава „съкровище, ярко като светлината на зората“.
Името беше избрано чрез онлайн кампания в социалните канали на зоопарка "Евърленд" в град
Йонгин. В нея са се включили около 10 000 души, съобщиха от зоологическата градина.
Бебе панда отпразнува първия си рожден ден в Китай (ВИДЕО)
Шу Бао е родена на 3 юни и е третата по-малка сестра на Фу Бао - първата гигантска панда, родена в Южна Корея. Тя беше изключително популярна в страната, преди да бъде върната в Китай.
Родителите на малката панда - Ай Бао и Ле Бао, пристигнаха в Южна Корея от китайската провинция Съчуан през 2016 г. като част от китайската политика на „панда дипломацията“.Редактор: Станимира Шикова
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