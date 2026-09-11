На 100-ия ден от раждането си бебето панда в корейски зоопарк получи име. Черно-бялото мече беше кръстено Шу Бао, което в превод от китайски означава „съкровище, ярко като светлината на зората“.

Името беше избрано чрез онлайн кампания в социалните канали на зоопарка "Евърленд" в град

Йонгин. В нея са се включили около 10 000 души, съобщиха от зоологическата градина.

Бебе панда отпразнува първия си рожден ден в Китай (ВИДЕО)

Шу Бао е родена на 3 юни и е третата по-малка сестра на Фу Бао - първата гигантска панда, родена в Южна Корея. Тя беше изключително популярна в страната, преди да бъде върната в Китай.

Родителите на малката панда - Ай Бао и Ле Бао, пристигнаха в Южна Корея от китайската провинция Съчуан през 2016 г. като част от китайската политика на „панда дипломацията“.

Редактор: Станимира Шикова