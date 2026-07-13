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По време на празненството женското мече получи официалното си име
Панда от зоопарка в югозападния китайски град Чунцин отпразнува първия си рожден ден. При раждането си женското мече е тежало едва 188 грама, а сега е вече 36 килограма и половина.
По време на празника беше обявено и официалното ѝ име – Уан Шу. То символизира чистота, спокойствие, мъдрост и любопитство към света.
Пандите близнаци в Хонконг празнуват първия си рожден ден
За пандата беше организиран и традиционен ритуал за предсказване на бъдещето. Пред нея бяха поставени четка за писане, футболна топка, дървен меч и сметало, а тя любопитно разгледа всички предмети.Редактор: Мария Барабашка
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