Панда от зоопарка в югозападния китайски град Чунцин отпразнува първия си рожден ден. При раждането си женското мече е тежало едва 188 грама, а сега е вече 36 килограма и половина.

По време на празника беше обявено и официалното ѝ име – Уан Шу. То символизира чистота, спокойствие, мъдрост и любопитство към света.

Пандите близнаци в Хонконг празнуват първия си рожден ден

За пандата беше организиран и традиционен ритуал за предсказване на бъдещето. Пред нея бяха поставени четка за писане, футболна топка, дървен меч и сметало, а тя любопитно разгледа всички предмети.

Редактор: Мария Барабашка