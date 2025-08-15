В Хонконг храненето и редовното претегляне на първите в историята на китайския мегаполис бебета панда са ежедневие за служителя в местния зоопарк Мат Люнг. Неговата отдаденост му спечели прякора „Татко панда“.

Тази седмица черно-белите мечета - Джия Джия и нейния брат Де Де, навършват една година. Те все още се хранят с мляко от шише, но вече започват да опитват и бамбукови листа, имитирайки своята майка.

Според Люнг, най-хубавото в работата му е да опознае характера на всяка панда. Малките обитатели на "Оушън парк" ще споделят своя празник със специално поканени деца от Хонконг, които са родени на същата дата като самите тях.

"Виждал съм ги как започват да пълзят, да се разхождат. Дори,когато започнаха да изследват местообитанието си, ги виждах как се опитват да се катерят по дървото. Те се учат едновременно, както от майка си, така и едно от друго. Всеки ден се опитват да постигнат нещо ново в своето развитие. Наистина е трогателно да ги гледам как растат", твърди Мат Люнг.

