Израелската армия издаде нови заповеди за евакуация в Ливан. Тя засяга седем населени места, които са извън т.нар. "буферна зона". Така Израел нарича окупираната от тях територия в Южен Ливан. На теория между "Хизбула" и Тел Авив е в сила примирие до средата на май.

В неделя в Южен Ливан се издигаха колони от дим след артилерийски обстрел и бомбардировки. И двете страни се обвиняват взаимно в нарушаване на споразумението.

Шест убити при израелски удари в Южен Ливан

Близо 2500 души бяха убити в Ливан откакто Израел започна да нанася удари в Ливан на 2 март. Те казват, че това е отговор на обстрел на "Хизбула", които подкрепят Иран в конфликта в Близкия изток.

Редактор: Никола Тунев