Ливанското министерство на здравеопазването съобщи, че израелски удари, извършени днес в Южен Ливан, са отнели живота на шест души, предаде Франс прес.

"Два удара от израелския враг, насочени към камион и мотоциклет в Йохмор аш Шакиф, в района на Набатие, убиха четирима души", посочи министерството. След това ведомството добави, че израелски въздушен удар срещу Сафад ал Батик, в района на Бинт Джабил, е убил двама души и ранил 17 души.

Примирието между Израел и Ливан е удължено с три седмици, обяви Тръмп

Израелската армия от своя страна заяви, че е "елиминирала" шестима членове на "Хизбула".

Израелските военни казаха, че два снаряда са били изстреляни от Ливан срещу Израел и че по-късно е била прехванат и друг подозрителен въздушен обект. От своя страна "Хизбула" заяви, че е извършила удар срещу израелски военен автомобил в Южен Ливан в отговор на атаката срещу Йохмор аш Шакиф.

Американският президент Доналд Тръмп обяви в четвъртък удължаването на прекратяването на огъня в Ливан, което влезе в сила на 17 април.

Премиерът на Израел Бенямин Нетаняху разпореди на армията да нанесе удари срещу "Хизбула" в Ливан, след като военните съобщиха за поредица от нарушения на примирието, предаде АФП.

В кратко изявление от канцеларията му се посочва, че министър-председателят е „наредил на израелските отбранителни сили да атакуват решително цели на „Хизбула“ в Ливан“, след като армията заяви, че подкрепяната от Иран групировка е нарушила примирието, удължено по-рано през седмицата.

