Израел и Ливан са се съгласили да удължат сега действащото примирие с три седмици. Това стана ясно след среща на посланиците на двете страни във Вашингтон. Домакин на втория кръг преговори беше американският президент Доналд Тръмп, който обяви, че САЩ ще работят с Ливан, за да му помогнат да се защитава от подкрепяното от Иран движение „Хизбула“.



Според Тръмп лидерите на Израел и Ливан може да се срещнат в Белия дом през този период и изрази надежда за постигане на мирно споразумение между двете страни тази година.



За кризата с Иран, Тръмп заяви, че не е подложен на натиск да сложи край на конфликта и че иска да сключи най-изгодната сделка. Той заяви отново, че САЩ имат „пълен контрол“ над Ормузкия проток и че когато Иран сключи споразумение, този жизненоважен морски път ще бъде отворен.

"Унищожихме армията им. Ударихме около 75% от целите ни. Спряхме малко по-рано, защото те искаха да има малко мир. Имаме блокада, която е 100% ефективна и те не осъществяват никаква търговска дейност. И както знаете, икономически и финансово не се справят добре. Искат да сключат сделка. Говорихме с тях, но те дори не знаят кой управлява страната. Те са в хаос. Затова решихме да им дадем малко време да разрешат част от хаоса си", заяви Тръмп.

