Пластмасовите пакетчета за еднократна употреба с кетчуп, майонеза, соев сос и други подправки ще бъдат забранени за клиентите, които се хранят на място в ресторантите в Европейския съюз от 12 август. Мярката е част от новите правила на ЕС за опаковките и отпадъците от опаковки, насочени към намаляване на пластмасовото замърсяване.

Регламентът (PPWR) влезе в сила през февруари 2025 г. и започва постепенно да се прилага в държавите членки през това лято.

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Съгласно новите изисквания ресторантите ще трябва да заменят индивидуалните пакетчета с алтернативи като дозатори за многократна употреба, съдове за пълнене или бутилки за сервиране на маса.

Европейската комисия посочва, че целта на правилата е да се намалят отпадъците от опаковки и да се насърчи преход към по-кръгова икономика. Според данни на институцията опаковките съставляват около 40% от пластмасовите отпадъци в ЕС, а през 2022 г. всеки европеец е генерирал средно 186,5 кг отпадъци от опаковки. Целта на Съюза е това количество да бъде намалено с 15% в периода 2026-2040 г.

Забраната обхваща различни видове еднократни пластмасови опаковки, включително индивидуални порции сосове, използвани в ресторанти и заведения за бързо хранене.

Мярката обаче няма да важи за храна за вкъщи, както и за продукти, продавани в супермаркети. Освободени от новите изисквания са и здравните заведения, където еднократните опаковки ще продължат да се използват.

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Очаква се ресторантьорският сектор в ЕС да адаптира обслужването си преди влизането в сила на забраната. Европейската комисия посочва, че подходящи алтернативи вече съществуват и са широко достъпни, като са публикувани и насоки за бизнеса.

Ограниченията върху пакетчетата за подправки са част от по-широките усилия на ЕС за намаляване на отпадъците от опаковки. От 2030 г. се предвижда поетапно премахване и на други еднократни пластмасови изделия, включително миниатюрни бутилки за шампоан и сапун в хотели.

Комисията планира да направи оценка на ефективността на мерките през 2032 г.

По данни на европейските институции предишни инициативи вече са довели до около 30% намаление на пластмасовите отпадъци по европейските плажове.

Редактор: Цветина Петкова