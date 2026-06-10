Изпълнителна агенция „Главна инспекция по труда“ разработи чеклист с въпроси за безопасно започване на работа в чужбина. Информацията в него засяга най-важните въпроси, на които всеки, заминаващ за работа в чужбина, трябва да може да отговори, за да избегне риска от измама.

Публикувани са и важни контакти и линкове към институции, които при проблем могат да съдействат на хора в нужда.

От Инспекцията по труда напомнят, че писменият трудов договор гарантира трудови и социални права на работниците.

Как да се предпазите от измами при заминаване за работа в чужбина

Фирмите посредници и предприятията, които осигуряват временна работа (ПОВР) подлежат на задължителна регистрация. Списъците на лицензираните посредници и работодателите са достъпни на сайта на Агенцията по заетостта.

Един от сигурните сигнали за измама е отказът от директен контакт с търсещия работа. В тези случаи се избягват личните срещи или такива на публични места и се разчита на водене на онлайн комуникация. Отказът от сключването на договор или предоставянето на такъв на неразбираем за работника език също е сред индикациите за нередност.

Инспекция по труда: Ръст на установените случаи на работа без трудов договор

Всяко искане на такси и други плащания под каквато и да е форма за осигуряване на работа в чужбина са забранени. Законодателството изрично регламентира, че фирмите посредници и ПОВР нямат право да искат такси под каквато и да е форма. Заплащането трябва да бъде от работодателя, за когото осигуряват работна ръка. Работодателите, които командироват свои работници и служители за изпълнение на дейности в чужбина, също нямат право да искат такси. При евентуално плащане е наложително да се поискат документи, доказващи заплатените суми.

Сигнал за измама е и когато предприятие, което не извършва никаква дейност (т.нар. „пощенска кутия“), сключва договори само с работници, на които обещава след това да ги командирова зад граница.

Задържането на личните документи от страна на работодателя на търсещите работа лица е сигнал за попадане в схема за трафик на хора с цел трудова експлоатация.

Редактор: Цветина Петкова