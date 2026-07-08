Броят на диагностицираните случаи на рак в света може да достигне 35 милиона годишно до 2050 г. спрямо 20,6 милиона през 2024 г., ако държавите не предприемат спешни мерки, предаде ДПА, позовавайки се на доклад на Световната здравна организация (СЗО).

Според доклада, публикуван от СЗО, 92% от населението на света ще бъдат засегнати от рак в някакъв момент от живота си - лично или чрез близък член на семейството.

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Документът подчертава значителните неравенства в достъпа до диагностика и лечение на онкологичните заболявания. В богатите държави около 85% от пациентите с рак на гърдата оцеляват, докато в по-бедните страни този дял е около 40%, посочва СЗО. Достъп до поне минимално необходимо лечение има само в 39% от държавите.

"Много от дискусиите са съсредоточени върху новите технологии, новите възможности за лечение и новите надежди. Но това не е реалността за много хора по света, които все още остават изоставени“, посочи експертът на СЗО Андре Илбави.

Докладът отбелязва, че диагнозата „рак“ често води до сериозен психологически стрес за пациентите и техните семейства. Заболяването е и една от основните причини за финансови затруднения, свързани със здравеопазването, като повече от половината пациенти и техните близки се сблъскват с непосилни разходи за лечение.

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Сред основните рискови фактори пушенето намалява - с 27% по-малко хора употребяват цигари, пури или лули в сравнение с 2010 г. Напредъкът в ограничаването на употребата на алкохол обаче остава ограничен, а затлъстяването и липсата на физическа активност продължават да се увеличават.

"Основният дефицит вече не е в знанията, а в разликата между това, което знаем, и това, което правим“, се посочва в доклада на СЗО.

Редактор: Никола Тунев