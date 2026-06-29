Ново международно изследване поставя под въпрос представите за стареенето, след като установява, че хората, родени през последните десетилетия, остаряват биологично по-бързо от предишните поколения. Учените смятат, че това може да е една от причините за тревожното увеличаване на случаите на рак сред хора под 50-годишна възраст.

Проучването, публикувано в престижното научно списание Nature Medicine, показва, че хората, родени между 1965 и 1974 г., имат по-висока биологична възраст в сравнение с родените между 1950 и 1954 г. Сходна тенденция се наблюдава и при поколението, родено между 1990 и 1999 г., което демонстрира по-изразено биологично стареене спрямо хората, родени през втората половина на 60-те години. Биологичната възраст измерва натрупаните промени в организма на клетъчно и молекулярно ниво, а не броя на изминалите години.

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Според един от авторите на изследването, доц. Ин Као от Вашингтонския университет в Сейнт Луис, резултатите предполагат, че при някои по-млади хора процесите на биологично стареене започват по-рано от очакваното. По думите му това може да е свързано с нарастващата честота на ранните онкологични заболявания. Данните показват, че от 1990 г. насам броят на новодиагностицираните случаи на рак при хора под 50 години е нараснал със 79% в световен мащаб. Увеличение се отчита и при децата и тийнейджърите, като само през 2022 г. в страните от Европейския съюз са диагностицирани около 13 800 нови случая.

Учените подчертават, че изследването не доказва причинно-следствена връзка между ускореното биологично стареене и развитието на рак, а показва силна зависимост между двете явления. Сред възможните фактори, които допринасят за тези промени, са нездравословното хранене, ултрапреработените храни, затлъстяването, тютюнопушенето, употребата на алкохол, както и влиянието на замърсители като микропластмасите. Според експертите са необходими допълнителни изследвания, за да се установи дали биологичното стареене е пряка причина за по-високия риск от рак или двете явления имат общ произход, свързан с начина на живот и факторите на околната среда.

Редактор: Ралица Атанасова