В разгара на лятото все повече хора търсят бърз начин да свалят килограми. Множество сайтове незаконно предлагат различни препарати за отслабване. Здравният министър Катя Ивкова наскоро обяви, че е необходима координация между институциите за ограничаване на тази нерегламентирана онлайн търговия.

Колко големи са рисковете за здравето и как да разпознаем опасните препарати обясни ендокринологът д-р Светлана Толева в ефира на предаването "Твоят ден" по NOVA NEWS. Тя каза, че има много съществена разлика между препаратите, които изписват лекарите и тези, които се продават онлайн. Медикаментите по предписание са минали клинични изследвания и са с доказана ефективност и безопасност.

Двама в кома след употреба на фалшиви препарати за отслабване, купени онлайн

„Освен това, за да прецизираме тяхното изписване на пациентите, те самите също преминават редица изследвания. така свеждаме до минимум рисковете от странични ефекти”, посочи д-р Толева.

Тя допълни, че когато се взимат нерегламентирани молекули с неизвестен състав, не може да се предвиди доколко безопасни са те за организма.

Целия разговор чуйте във видеото.