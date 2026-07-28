Министерството на отбраната е изпратило официални запитвания до няколко държави относно възможността за придобиване на самолети и резервни части за нуждите на българските Военновъздушни сили. Сред страните, към които са отправени запитвания, са Полша и Унгария, откъдето се търсят налични изтребители МиГ-29 и компоненти за тях. Това съобщиха от ведомството в отговор на запитване на NOVA.

Успоредно с това министерството проучва и възможността за закупуване на употребявани изтребители F-16 и "Грипен". По тези варианти също са изпратени запитвания, но към момента се очакват официални отговори.

Министърът на отбраната: България е питала Полша за резервни части за МиГ-29

От Министерството на отбраната подчертават, че все още не са започнали преговори с нито една от държавите и не е взето решение за придобиването на конкретен тип бойна авиационна техника.

От ведомството обясняват, че анализират различни варианти за запазване на отбранителните способности на Военновъздушните сили до достигането на пълната оперативна готовност на новите F-16 Block 70. Забавената доставка на вторите осем самолета налага търсенето на временно решение, което да гарантира изпълнението на задачите по охрана на българското въздушно пространство и ангажиментите на страната в рамките на мисията на НАТО Air Policing.

Още миналата седмица министърът на отбраната Димитър Стоянов съобщи, че са изпратени запитвания до Полша и Унгария за налични МиГ-29 и резервни части за българските изтребители. По думите му целта е да не бъде прекъсвано бойното дежурство в авиобаза „Граф Игнатиево“, което се изпълнява непрекъснато от 1952 г. насам.

България вероятно е поискала от Полша изтребителите МиГ-29, предвидени за Украйна

„Правя всичко възможно това да не се случи и сега. Водил съм разговори и за F-16 втора ръка, защото трябва да гарантираме сигурността на въздушното си пространство и не виждам нищо укоримо в подобен подход“, заяви тогава министър Стоянов.

Припомняме, че през март Министерството на отбраната прекрати обществената поръчка за ремонт на до 10 двигателя за МиГ-29, след като в определения срок не беше подадена нито една оферта за участие.