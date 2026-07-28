Сбиване между три момичета възмути жители на Велико Търново. Случката се е разиграла в понеделник около 20:30 ч. в района на паметника "Майка България".

Момиче припадна, след като беше блъскано в стена във Велико Търново

По първоначална информация момичета са нападнали трето, повалили го на земята, дърпали го за косата и го ударили в окото. След намесата на полицията е установено, че двете извършителки и пострадалата са непълнолетни. И трите са от Велико Търново.

Работата по образуваното досъдебно производство продължава.