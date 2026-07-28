Бихме подкрепили кандидатура на Андрей Гюров за президент, ако той я обяви. Това каза лидерът на „Продължаваме Промяната” Асен Василев пред журналисти.

„Ако Андрей Гюров се кандидатира за президент, това ще бъде с инициативен комитет. Водим разговори с „Демократична България” и Форум за демократично действие, когато подкрепяме кандидатура, тя да бъде обща и синхронизирана между нас”, заяви още той.

Припомняме, че във вторник Изпълнителният съвет на „Прогресивна България“ и коалиционните ѝ партньори решиха да подкрепят кандидатурата на Илияна Йотова за държавен глава. Това съобщи по време на брифинг министър-председателят и лидер на управляващата партия Румен Радев. Изпълнителното бюро на БСП също взе решение да подкрепи Йотова, съобщи в понеделник лидерът на партията Крум Зарков. ГЕРБ по-скоро няма да издигне собствен партиен кандидат за президент , а ще настоява за обща кандидатура на десните сили. Това заяви пред журналисти в парламента Владислав Горанов, според когото единствено обединението около силен държавник може да даде шанс за победа срещу президента Илияна Йотова.

Редактор: Цветина Петрова