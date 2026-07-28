Президентът Илияна Йотова благодари на президента Румен Радев, на „Прогресивна България“ и на всички граждани и организации, които са изразили подкрепата си за нея през последните дни. В своята позиция тя заяви, че приема оказаното доверие с признателност, но и с ясното съзнание за отговорността, която то носи.

„Благодаря на Румен Радев и на „Прогресивна България“ за доверието и подкрепата. Преди десет години поехме ангажимент да работим единствено в интерес на българските граждани, с отговорност пред тях и вярност към българската Конституция“, посочва Йотова.

По думите ѝ през изминалото десетилетие двамата с държавния глава са доказали колко важна е ролята на институциите в обществения живот. „Изминахме дълъг път заедно и показахме колко е важно институциите да отстояват нормалността и здравия разум в българската политика“, заявява президентът.

Йотова изразява благодарност и към всички, които публично са застанали зад нея. „Благодаря и на всички граждани и организации, които през последните дни застанаха зад мен“, отбелязва тя.

В допълнение президентът подчертава, че страната се нуждае от обединение, за да се справи с предстоящите предизвикателства. „Приемам това доверие с признателност, но и с ясното съзнание за огромната отговорност. Пред нас стои сериозна задача, която изисква единство, а не разделение. Вярвам, че заедно можем да продължим да отстояваме държавността, националния интерес и единството на българското общество“, заявява още Илияна Йотова.

Припомняме, че днес лидерът на управляващата партия Румен Радев съобщи, че Изпълнителният съвет на „Прогресивна България“ и коалиционните ѝ партньори са решили да подкрепят кандидатурата на Илияна Йотова за държавен глава.

В петък Йотова обяви намерението си да се кандидатира за поста на редовните президентски избори наесен. „10 години с г-жа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и връщането ѝ в българската политика. Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, както и усилията на институциите. Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази на вицепрезидент. За този пост бих се радвал да имаме човек с профила на самата г-жа Йотова - някой със сърце за България“, коментира още Радев.

Редактор: Цветина Петкова