Парламентът гласува своите представители в новия Висш съдебен съвет. 21 кандидати се бориха за 11-те места от парламентарната квота. Най-много - 11 номинации, имаха управляващите от „Прогресивна България”, следвани от „Продължаваме Промяната” със 7, „Демократична България” - трима и „Възраждане”, които издигнаха само един човек.

Кандидатите за членове на Съдийската колегия на ВСС от квотата на НС са 13. От тях бяха избрани следните: Емил Дечев, Иван Ранчев, Калин Баталски, Петьо Славов, Таня Радуловска и Цветко Лазаров.

Кандидатите за членове на Прокурорската колегия на ВСС от парламентарната квота са 8. От тях бяха избрани: Андрей Янкулов, Веселин Вучков, Екатерина Салкова, Иван Калибацев и Красимир Комсалов.

Според Конституцията парламентарната квота се избира с мнозинство две трети от народните представители. Мандатът на изборните членове на ВСС е пет години.

За да бъде избран всеки един от кандидатите, той трябва да получи 160 гласа от народните представители. В началото на заседанието се регистрираха 223-ма. Изборът е изключително важен, защото именно ВСС ще избере и новият главен прокурор на България.

Прокурорите и съдиите вече излъчиха своите представители от професионалната си квота. Предстои това да направят и следователите.

Политическите коментари преди гласуването:

„Не става въпрос за кръвосмешения. „Прогресивна България” е избрана с много сериозно мнозинство. Не на последно място заради необходимостта от дела и от реално свършена работа. Една огромна част от вота, който получихме, беше с надеждата, че ще има промени в съдебната система и в България. Те се случват в момента”, заяви Антон Кутев от „Прогресивна България".

От ГЕРБ обявиха, че ще участват във всички гласувания за ВСС, но ще подкрепи само професионалистите.

„Ще участваме в гласуването. Ще подкрепим всички професионалисти, които сутринната на група Рая Назарян прочете. Има 12-13 души, които заслужават подкрепа. С радост ще гласуваме този Висш съдебен съвет да си отиде Само, че ще бъде заменен с нова сглобка.И вече думата няма да се използва от Радев, защото сглобката ще е между „Прогресивна България", „Продължаваме Промяната", „Демократична България" и всичкки останали”, заяви Бойко Борисов.

Той обвини парламентарната група на „Прогресивна България“, че ще гласува по предварителни договорки между отделни депутати. „Последните 5 реда на ПБ ги гледайте как гласуват. Това са се договорили“, добави Борисов.

ДПС ще подкрепи всички предложени кандидати за членове на ВСС от парламентарната квота, с изключение на Дечев и Янкулов. Това обяви лидерът на формацията Делян Пеевски пред журналисти в Народното събрание. Той заяви, че партията няма да подкрепи и кандидатът на „Възраждане“ по идеологически причини.

„Ние ще подкрепим всички кандидати извън Дечев по обясними причини. Смутени сме много от всичко, което жена му казва за него, и такъв човек да управлява съдебната власт. Това е министърът, който проведе най-нечестните избори с огромен политически натиск. А Янкулов е човекът, който е натискал институциите за „Петрохан“, заяви Пеевски.

По думите му с избора на новия ВСС отговорността за съдебната власт ще бъде изцяло на управляващите. Той обвини „Продължаваме Промяната", „Демократична България" и останалите формации, които участват в избора, че предварително са се договорили за състава на съвета и за бъдещите назначения в съдебната система.

„Всичко е договорено между управляващите, ПП и ДБ. Това си е техният ВСС, подчертавам. Надявам се днес никога повече ВСС и който и да било от съдебната власт, да не бъде преписван на ДПС. Всичко е тяхно. Честито за сватбата. Кой е булката и кой е младоженеца - ще ви разкажа понататък", каза още Пеевски.

„Всичко, което ще се случи в тази зала днес е в изпълнение на най - явното нещо - ВСС да бъде избран без гласовете на ГЕРБ и ДПС, без Борисов и Пеевски да определят кой влиза и кой излиза”, коментира Божидар и Божанов от „Демократична България”.

„В самото начало казахте, че в разговори не участвате. Но 160 гласа стават с разговори и никой не се договоря по ъглите в коридорите", обясни депутатът от „Продължаваме Промяната" Велислав Величков от трибуната на парламента.

„В тази сделка „Прогресивна България” са губещите, а ПП и ДБ - печелившите, въпреки, че на практика те представляват малки, да не кажа маргинални формации в този парламент. Ето защо днес изборът на ВСС за пореден път ще узакони кръвосмешението. Само че този път то е между законодателната и съдебната власт”, смята лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов.

Политическите коментари след гласуването:

„Народното събрание изпълни конституционното си правомощие и избра 11 членове от парламентарната квота в състава на Висшия съдебен съвет с необходимото мнозинство от над 160 народни представители”. Това обявиха на брифинг председателят на Народното събрание Михаела Доцова и председателят на Комисията по правни въпроси проф. Янка Тянкова, в присъствието на председателя на парламентарната група на „Прогресивна България” Петър Витанов.

Доцова припомни, че през последните години предишни парламенти не са инициирали подобни процедури или те не са стигали докрай, а действащият ВСС е извън конституционно установения си мандат. Затова изборът е бил сред основните приоритети на 52-рото Народно събрание. Като за първи път граждани, граждански организации и научната общност са можели да номинират кандидати, припознати след това от различни парламентарни групи.

„Считаме, че това, което днес се случи, е изключително важно за възстановяване на доверието в държавността и институциите на България”, подчерта Доцова. По думите ѝ това показва, че парламентът може да осъществява конституционните си правомощия, и е знак за връщане на доверието към съдебната власт. Тя добави, че очакванията на народните представители са новият състав на ВСС да работи прозрачно, публично и в съответствие със закона.

От своя страна проф. Янка Тянкова отбеляза, че работата по избора е продължила повече от шест месеца, а реформата в съдебната система е била основен приоритет за „Прогресивна България” още по време на предизборната кампания. Тя отчете над 38 часа заседания с изслушвания в правната комисия и активното участие на университетски преподаватели и неправителствени организации.

На журналистически въпрос как отговарят на обвиненията за „нова сглобка” и защо не са подкрепили в зала част от издигнатите от тях кандидати, Тянкова беше категорична:

„Няма сглобка. Има проведени преговори в рамките на този процес на избор на парламентарната квота, при който, ако една парламентарно представена група не може да събере нужното мнозинство, тя съответно следва да води преговори с останалите. За да може да постигне това мнозинство”, обясни тя. Тянкова добави, че разговорите са се водили на принципна основа, а не „по ъглите и по тъмните кюшета на залите”.

Попитана дали Цацаров и статуквото ще имат влияние в новия ВСС, председателят на правната комисия изрази надежда, че това няма да се случи. „Искрено вярвам и се надявам, че усилията, които положихме – а те са огромни – ще доведат до това не само Цацаров, а никой да няма влияние върху работата на избрания днес Висш съдебен съвет”, посочи тя. На въпрос как гледа на възможността правосъдният министър да бъде следващият главен прокурор, Тянкова отговори, че този въпрос трябва да бъде зададен на самия правосъден министър.

Депутатите от ГЕРБ-СДС Рая Назарян и Даниел Митов също коментираха избора на членове на Висшия съдебен съвет от парламентарната квота. Назарян отбеляза, че днес Народното събрание е изпълнило своето конституционно задължение за съдийската и прокурорската колегия.

„Ние сме единствената парламентарна група, която по време на цялата процедура не издигна свои кандидати, но участваше активно и по време на изслушванията, които бяха най-важната част от цялата процедура”, заяви Назарян. По думите ѝ представителите на ГЕРБ-СДС са задавали професионални въпроси по проблемите на съдебната система, а с гласуването си са поели отговорност за обновяването на състава и нормалното функциониране на съдебната власт.

От своя страна Даниел Митов отправи политически упрек към опонентите си. „От мен – честито на новата сглобка. ПП-ДБ успяха да се сглобят с „Прогресивна България”, с правителство, което самите те смятат за проруско, и ние го смятаме за такова. Очевидно от днес вече сглобката не е порок, сглобката е добродетел”, заяви той.

„Само едно не можахме да разберем – защо им трябваше да се завират по ъглите, за да се сглобяват, и защо трябваше да крият от цялото общество, че се договарят”, добави Митов, като посочи, че е можело официално да обявят пред гражданите за какво са се разбрали. Същевременно той се присъедини към пожеланията на Назарян за успех на новоизбраните членове на ВСС.

На журналистически въпрос дали от ГЕРБ-СДС се притесняват, че след попълването на ВСС и избора на главен прокурор може да се стигне до действия срещу лидера им, Митов отвърна: „Виждате ли ме притеснен”. Рая Назарян пък допълни: „В крайна сметка Висшият съдебен съвет нито е разследващ орган, нито е ръководно решаващ орган, който се произнася, тоест изборът ни днес няма нищо общо с това, така че нека да спазваме правомощията и разделението на властите”.

Попитан защо от ПП-ДБ не са искали гласуването да се излъчва на живо, Митов коментира: „Сигурно ги е срам от нещо. Те не искаха и да обявят предварително, че са се сглобили, разбрахме в зала.”

Рая Назарян уточни, че след изслушванията групата се е събрала да обсъди всеки кандидат и да участва в избора. „Ние не ги делим на това дали са на управляваща партия или на някоя друга парламентарна група. Ние гледаме личностите, които после ще ни представляват във Висшия съдебен съвет и ще отстояват принципите, за които са избрани. Не сме ги делили политически”, завърши тя.

„Признавам майсторството на управляващите на „Прогресивна България" да си уловят като голям рибар две рибки - не златни - „Продължаваме промяната" и „Демократична Бътлгария". Да си ги сложат в аквариум", каза лидерът на ДПС Делян Пеевски в кулоарите на парламента, след избора на членове от съдийската и прокурорската колегия на Висшия съдебен съвет от квотата на Народното събрание.

„С голяма стръв ги уловиха, четири бройки им дадоха. Опозиция вече нямат в тяхно лице, има сглобка, на площадите вече няма за какво да излизат", допълни Делян Пеевски.

„Днес 52-рото Народно събрание изпълни конституционното си задължение да избере 11 членове на Висшия съдебен съвет. Това се случи след четиригодишно буксуване в изпълнението на това правомощие”, заяви депутатът от „Демократична България” Надежда Йорданова.

Тя беше категорична, че от формацията са участвали в процеса отговорно и са изпълнили обещанието си преди изборите за парламент да бъде избран Висш съдебен съвет, без участието на Бойко Борисов и Делян Пеевски.

„Вярваме, че с този избор 52-рото Народно събрание премахва една огромна бариера пред необходимостта от осъществяването на действителна и сериозна съдебна реформа,. Тя трябва да възстанови доверието на обществото в правосъдието и всички ние да получим така нужната справедливост”, допълни още тя.

Йорданова беше категорична, че изборът на Висш съдебен съвет не е съдебна реформа, нужни са и конституционни изменения.

И добави, че от „Демократична България” ще настояват за реформа в прокуратурата, така че тя да е ефективна, да бъде ограничена властта на главния прокурор и да има контрол върху действията му.

Божидар Божанов каза, че за разлика от отиващия си ВВС, в новоизбрания няма да се действа на принципа „ти си го избра”. Т.е. целта на избора е да бъде изпълнена Конституцията и никой да не може да взима решенията кой да бъде главен прокурор и председател на ВАС, допълни още той.

„Една от целите, които следвахме, вече е изпълнена. След забавяне от четири години и два месеца имаме избран състав на ВСС. С тази задача се справиха най-напред магистратите, които избраха своите професионални квоти. Утре остава и изборът на следователите в Прокурорската колегия”, обясни депутатът от „Продължаваме Промяната” Велислав Величков.

Той поясни, че са разгледали много внимателно досиетата на кандидатите и цялото им кариерно развитие, за да стигнат и до съответния избор. Депутатът изрази надежда, че новият състав на ВСС ще работи за независимо правосъдие и неговото изсветляване.

Мирослав Иванов посочи, че тежестта и очакванията към новия състав на ВСС са огромни. Той ще трябва да работи в трудна среда, затънала в проблеми, порочни практики, отлагани задачи и съсипана репутация на съдебната система, допълни депутатът. Той изрази надежда, че ВСС ще устоява на натиск от различни кръгове на влияние и че ще отстоява принципите на правовата държава. „Тъжните лица на Борисов и Пеевски са най-красноречивият отзив за избора на парламентарната квота на новия ВСС”, допълни още Иванов.

Величков отбеляза, че в програмата на „Прогресивна България” липсва текст, който да е свързан с ограничаване правомощията на главния прокурор. Той определи това като пропуск.

Костадинов обвини „Прогресивна България” в политически договорки при избора на ВСС

„Почти целият състав на ВСС беше избран от всички партии в НС, без „Възраждане”, с активното съдействие на ГЕРБ и ДПС. Станахме свидетели на това, че има договорености между „Прогресивна България”, „Продължаваме Промяната” и „Демократична България”. „Прогресивна България” подариха на „Продължаваме Промяната” и „Демократична България” 40% от състава на парламентарната квота на ВСС. Това е много несъразмерно представителство за тези две малки политически формации”, каза лидерът на „Възраждане” Костадин Костадинов след гласуването на членовете на ВСС.

Според него този избор на управляващите ще се отрази върху тях. Той смята, че ще настъпи срив в доверието към „Прогресивна България”, който ще доведе това при предсрочни парламентарни избори, формацията да отпадне от парламента.

Костадинов твърди, че от „Прогресивна България” са показали „изключително ниска политическа култура и незрялост, за която ще платят висока цена”. Той отбеляза, че от „Продължаваме Промяната” и „Демократична България” са „безскрупулни и ще се възползват от позициите, които днес Румен Радев и неговата партия му подариха, за да започнат сериозна атака срещу позициите на „Прогресивна България” в изпълнителната, законодателната и съдебната власт”.

За главния прокурор Костадинов каза, че той ще бъде избран „със същата безпринципна политическа схема, на която станахме свидетели днес”.

Лидерът на „Възраждане” заяви, че, освен кандидатурата на Цвета Рангелова, са подкрепили три кандидатури, за които са преценили, че имат необходимите професионални качества, като не са се водели от това кой ги излъчва, а от това каква е тяхната биография.

За инспектората към ВСС Костадинов смята, че „ще се случи същата политическа схема”.

Какво прави ВСС?

Съветът има ключова роля за работата и независимостта на съдебната власт – от назначенията и кариерното развитие на магистратите до избора на ръководители и организацията на съдилищата. През годините работата му е била обект на критики, включително от Еврокомисията, заради съмнения за политическо влияние, липса на достатъчно гаранции за независимост на съдебната система и заради влиянието на главния прокурор в съвета.

Висшият съдебен съвет има 25 членове. 11 от тях се избират от парламента с мнозинство от две трети, други 11 – от магистратите. Трима участват по право – председателите на Върховния касационен и Върховния административен съд и главният прокурор.