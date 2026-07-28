Изпълнителният съвет на „Прогресивна България“ и коалиционните ѝ партньори решиха да подкрепят кандидатурата на Илияна Йотова за държавен глава. Това каза на брифинг министър-председателят и лидер на управляващата партия Румен Радев.

В петък Йотова обяви намерението си да се кандидатира за поста на редовните президентски избори наесен. „10 години с г-жа Йотова водим битка за оздравяване на държавността и връщането ѝ в българската политика. Това е една изключително сложна и тежка битка, която изисква неотменна подкрепа на обществото, както и усилията на институциите. Илияна Йотова е силен и опитен политик и съм убеден, че ще продължи с енергия и отговорност да отстоява интересите на обществото. Кандидатурата ѝ ще бъде издигната от инициативен комитет, заедно с тази на вицепрезидент. За този пост бих се радвал да имаме човек с профила на самата г-жа Йотова - някой със сърце за България“, коментира още Радев.

Кой ще подкрепи Илияна Йотова в кандидат-президентската битка

По думите на премиера вицепрезидентът трябва да крепи единството на институцията. „Ние с нея доказахме, че за 9 години бяхме единствените, които показаха единство. Лидерът на ГЕРБ няма друг изход - резултатите му показаха, че търси да се закачи някъде - това са схеми на „сглобка“. Ту се разделят, ту са непримирими врагове, ту се арестуват, ту се прегръщат в „сглобка“. Ще видим какво ще направят“, допълни Радев.

Припомняме, че решението си Илияна Йотова съобщи около три месеца преди вота. В момента тя довършва мандата, който започнаха с Румен Радев, през който в продължение на 4 години тя беше вицепрезидент. Самата Йотова обясни в петък, че през следващите дни и седмици ще бъдат представени повече подробности. Все още не е ясно кой ще бъде нейният кандидат за вицепрезидент.

За разполагането на американски самолети на летището в Безмер премиерът уточни, че ако не е било настоящото правителство, те щели все още да пребивават на това в София. „Сега ще има евентуално самолети цистерни на военно летище, където им е мястото, освен това в много по-малко количество. Приехме сериозно думите на Иран, но с нея имаме дългогодишно установени отношения на сътрудничество, взаимно доверие и приятелство, така че държавното им ръководство разбира много добре, че самолетите не са предназначени за бойни действия. Затова не очаквам влошаване на двустранните отношения. Иначе в момента почти в центъра на столицата щяха да стоят 15 американски самолета цистерни“, обясни още министър-председателят.

Kъм момента освен номинацията на Илияна Йотова е ясна и тази на Николай Ненчев от БЗНС. Засега десницата не е представила свой кандидат, въпреки спекулациите около бившият служебен премиер Андрей Гюров. А от ГЕРБ-СДС са категорични - няма да излязат сами в битката:

„Не сме готови с подобно решение, но категорично препотвърждаваме тезата си, че ще е грешка, ако няма обща кандидатура. Опитът на част от парламентарно представените партии да придържат въпроса с кандидатурата, която да бъде обща, според мен е грешка, но това е тяхна преценка. Ние още оформяме нашата позиция“, коментира депутатът Владислав Горанов.