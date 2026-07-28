Столичната община прави нов опит да пребори недостига на паркоместа. Все по-често нейни служители обикалят кварталите и набелязват колите, които трябва да бъдат премахнати от публично общинските терени. Става въпрос за автомобили, които от години стоят паркирани и собствениците им не ги използват.

За шофьорите в столицата намирането на паркоместа е предизвикателство от години. И докато се чудят къде да спрат, то хиляди автомобили от години са оставени без надзор и без да бъдат използвани. "Имах една случка, трябваше да отида в “Младост” по работа и търсех място за паркиране в продължение на 40 минути. Така и не успях и просто си тръгнах. Живеем в един доста пренаселен град и всяко едно паркомясто е изключително ценно", заяви Никол Китова, шофьор.

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Проблемът не е само в един от столичните квартали, признават от местната администрация. И въпреки че се опитват да разчистват улиците и общинските терени регулярно, то усилията им невинаги се увенчават с успех. "Когато има необходимост Бърза помощ, линейки, полицейски автомобили някъде да паркират - ги премахваме. Улесняваме и достъпа на гражданите до преминаването през публична общинска собственост. По същество такива автомобили, които седят дълго време, са си отпадък", обясни Стойчо Стойчев,началник отдел “Контрол на общинската инфраструктура”, Столичната община.

Не всяка кола, която е останала на улицата за по-дълго време, обаче, е заплашена от принудително отстраняване. От общината уточняват- трябва да е била там повече от година, с изтекъл технически преглед над 3 месеца и да се намира върху публична общинска собственост.

Собственикът се уведомява чрез писмо или чрез мейл и имат срок от 3 месеца сам да махне автомобила.

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"Ако след тези 3 месеца той не е предприел действия по доброволното премахване на автомобила от терена, който е публично общинска собственост, кметът издава заповед за принудително такова. И колата се репатрира или в центрове за разкомплектоване или на места за съхранение, където се държи 14 дни и от там нататък вече се пристъпва към унищожаването на автомобила", обясни Стойчев.

Но освен липсващите паркоместа, много от жителите на столицата смятат, че изоставените коли не са безопасни. "Както най- вероятно е описано и в правилника, със сигурност по пътищата биха създали пречка. Следователно и като са паркирани би трябвало да пречат", твърди Антоний Тодоров, живеещ в "Дружба".

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Всяка кола, отстранена от Столичната община по административен път се дерегистрира в КАТ.

Стажант- репортер: Ивалина Георгиева

Редактор: Станимира Шикова