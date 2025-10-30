Пореден опит за отвоюване на незаконно придобит общински паркинг в столичния район „Витоша”. От управата му се заканват, че ще се справят със „завоевателите” на апетитния терен. От години той се преотдава незаконно срещу месечна такса на собственици на автомобили. Първият опит се оказал неуспешен, а ползвателите отново завзели паркинга.

„Има решение на съда от юни месец, с което общината е осъдена да ни заплати обезщетение. Ползваме мястото с договор. Имаме определение, което спира тяхното изпълнение” заяви представител на фирмата наемател, която е заградила терена.

„Притежават терена незаконно. Имаме документ за собственост, а те разполагат с фиктивен договор за наем. Цялата дейност, която извършват е незаконна. Имаме определение от 30 септември, което показва, че заповедта за изземване и владение на имота на общината е в сила. Хората биват рекетирани с месечна такса за паркиране. Мястото е заградено през 1994 г.”, обясни заместник-кметът на района Зарко Клинков.

