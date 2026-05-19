Украинското Министерство на външните работи отрече руските твърдения, че украинските сили подготвят удари с дронове срещу Русия от територията на Латвия, предаде „Ройтерс“. Министерството обвини Москва в „пореден набор от лъжи“, допълни агенцията.

„Украйна не използва нито територията, нито въздушното пространство на Латвия в операциите си срещу Русия и няма намерения да го направи“, заяви говорителят на украинското Министерство на външните работи Георгий Тихий в публикация в X.

Русия започна мащабни ядрени учения с над 65 000 военнослужещи

There is no truth in Moscow’s latest set of falsehoods accusing Ukraine of preparing attacks against Russia from the territory of Latvia. We officially refute them.



Ukraine does not use the territory or airspace of Latvia in its operations against Russia and does not intend to… — Heorhii Tykhyi (@SpoxUkraineMFA) May 19, 2026

По-рано днес руската новинарска агенция ТАСС посочи, че Украйна подготвя удари срещу Русия от територията на Латвия, позовавайки се на изявление на руската Служба за външно разузнаване (СВР).

По този начин украинският президент Володимир Зеленски е решен да демонстрира пред Европа „уж запазения“ боен потенциал на Въоръжените сили на Украйна, се казва още в изявлението на СВР.

Редактор: Ивета Костадинова