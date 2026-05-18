Президентът на Куба Мигел Диас-Канел предупреди, че военна атака на САЩ срещу Куба „ще предизвика кървава баня с неизчислими последици“ на фона на подновеното напрежение между Куба и Съединените щати.

„Куба не представлява заплаха и няма агресивни планове или намерения срещу никоя държава. Няма такива и срещу САЩ, нито някога е имала“, заяви лидерът в публикация в X.

Диас-Канел добави, че Куба „вече е подложена на многостранна агресия от страна на САЩ“ и че страната „има абсолютно и законно право да се защитава срещу военна атака“.

САЩ повдигат обвинения срещу Раул Кастро

Двустранните отношения са на едно от най-ниските си равнища от десетилетия насам на фона на засиления натиск от президента на САЩ Доналд Тръмп и задълбочаващата се енергийна криза на управлявания от комунистите остров. Миналата седмица кубинският министър на енергетиката заяви, че спешна руска доставка на петрол е била изчерпана и кубинците ще трябва да понесат нови прекъсвания на електрозахранването. През последните месеци Тръмп често прогнозира края на режима на Кастро в свои изявления пред медиите.

Освен дългогодишното икономическо ембарго и петролна блокада, които доведоха енергийната криза на острова до краен предел, Съединените щати подготвят обвинителен акт срещу бившия президент Раул Кастро, според източници. Подобно обвинение би представлявало значителна ескалация в политиката на САЩ спрямо кубинското правителство.

Външният министър Бруно Родригес заяви в понеделник в X, че Куба „има право на легитимна самоотбрана срещу всяка външна агресия“. „

Директорът на Централното разузнавателно управление Джон Ратклиф е посетил Хавана миналата седмица за среща с представители на Министерството на вътрешните работи и ръководители на кубинските разузнавателни служби. За много кубинци евентуална военна атака от страна на САЩ изглежда непосредствена и те вече се подготвят за подобен сценарий.

