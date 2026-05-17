Той никога не е мечтал да стане химик. Животът му обаче се променя, когато като дете получава специален подарък от дядо си – лупа. Именно с нея започва да изследва света около себе си и да открива очарованието на малките неща. „Беше голяма и с много добро качество. Започнах да я използвам и така се влюбих в света на малките неща“, спомня си проф. Дан Шехтман.

Въпреки ранния си интерес към науката, в университета той избира различна специалност. До химията стига по-късно, когато икономическа криза в Израел го принуждава да потърси нова професионална посока. Именно тогава започва пътят му към откритие, което по-късно ще промени научния свят.

Шехтман разказва, че не е бил приет лесно от колегите си: „Бях обект на подигравки и те се отнасяха зле с мен. Помня как ръководителят на лабораторията ме потърси и ми каза: "Дани, прочети тази книга и ще видиш, че това, което твърдиш, е невъзможно". Този човек ме изключи от групата си и каза, че съм позор“.

Нобелова награда за химия за създателите на метало-органичните рамки

Въпреки критиките той не се отказва. Постепенно последователите на идеите му се увеличават, а научният интерес към работата му расте. Преломният момент идва през октомври 2011 г., когато получава телефонно обаждане, което променя всичко. От Кралската шведска академия на науките му съобщават, че печели Нобеловата награда за химия за откриването на квазикристалите. „Това беше прекрасно преживяване. Дори не можех да си представя какво ми предстои през следващите дни“, разказва той.

Признанието предизвиква силен отзвук в научната общност. Нобеловият комитет определя откритието му като основа за нов интердисциплинарен клон, който свързва химия, физика и математика и разширява разбирането за структурата на материята.

Днес мисията на проф. Шехтман е знанията и опитът му да вдъхновяват повече хора да се занимават с наука и да гледат на света през „лупата“, която разкрива неговата сложност и красота.

Целия разговор гледайте във видеото.