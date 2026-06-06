Снимка: Стопкадър
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Росен Петров е човек, посветил години от живота си на издирването на исторически следи
Росен Петров е човек, посветил години от живота си на издирването на исторически следи, разгадаването на легенди за съкровища и проучването на малко известни истории от българското минало.
Неговият път е свързан с опровергаването на популярни иманярски митове, предупрежденията за смъртоносни капани в пещери, за които се твърди, че крият богатства, както и с разследването на предания за златото на Вълчан войвода и други легендарни пазители на съкровища по българските земи.
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Росен Петров е сред хората, които познават в детайли историческите разкази и местните предания. Той обикаля различни райони на страната в търсене на следи от миналото, като съчетава исторически факти, архивни сведения и легенди, предавани от поколение на поколение.
Цялото предаване гледайте във видеото.
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