Оман е представил на Иран предложение за създаване на съвместен регионален механизъм за управление на Ормузкия проток чрез доброволни такси, съобщи пред "Ройтерс" източник от Персийския залив. Според оманското предложение, което се ползва с регионална подкрепа, Иран няма да упражнява изключителен контрол над този жизненоважен воден път. Информацията идва, след като в понеделник иранският външен министър Абас Арагчи обсъди кризата със своите колеги от Оман и Саудитска Арабия.

Иран: Разговорите с Оман за Ормузкия проток са двустранни, САЩ нямат участие

Предложението на Оман се основава на модела на протока Малака в Югоизточна Азия, където ползвателите доброволно допринасят за финансирането на навигацията, опазването на околната среда, както и на спасителните операции.

САЩ: Маршрутът през Ормузкия проток край бреговете на Оман се разширява

САЩ внезапно прекратиха кампанията от въздушни удари срещу Иран през уикенда, което породи надежди за дипломатическо решение. Това би позволило възобновяване на корабоплаването в Ормузкия проток, през който преминаваше една пета от световните енергийни доставки преди конфликта. Президентът Доналд Тръмп заяви в понеделник, че САЩ водят „добри разговори“ с Иран и има шанс за сделка, но предупреди, че американските удари ще се възобновят, ако преговорите не дадат резултат.