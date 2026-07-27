Иран категорично отрече Съединените щати да участват в преговорите с Оман относно бъдещето на Ормузкия проток - стратегическият морски коридор, през който преминава значителна част от световния износ на петрол и природен газ.

Говорителят на иранското външно министерство Есмаил Багаеи заяви, че диалогът се води единствено между Техеран и Мускат и няма връзка с Вашингтон.

Иран временно затвори Ормузкия проток

„Тези разговори са двустранен въпрос между Иран и Оман и продължават. Те не са свързани със Съединените щати“, подчерта Багаеи на брифинг. По думите му Ормузкият проток остава затворен.

Междувременно иранската държавна телевизия съобщи, че военноморските сили на Корпуса на гвардейците на Ислямската революция са спрели шест плавателни съда, след като те са направили опит да преминат по маршрут, който не е одобрен от иранските власти. След предупредителни изстрели корабите са били принудени да променят курса си.

След възобновяването на военните действия между Иран и САЩ на 7 юли Техеран отново блокира движението през Ормузкия проток – един от най-важните морски маршрути за глобалната търговия с енергийни суровини. Иранските власти обявиха, че ще събират такси за преминаващите кораби и ще разрешават плаване единствено по маршрут, минаващ покрай иранското крайбрежие.

Редактор: Цветина Петкова