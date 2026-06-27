Морска организация, ръководена от Военноморските сили на САЩ, съобщи, че маршрутът през Ормузкия проток, в близост до бреговете на Оман, се разширява, за да позволи преминаване както в посока към протока, така и обратно, предаде Асошиейтед прес.

Съобщението на Съвместния морски информационен център представлява поредното предупреждение към Иран, че Вашингтон настоява за отваряне на Ормузкия проток.

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От своя страна, Техеран настоява, че преминаващите кораби трябва да се подчиняват на неговите заповеди, и предупреждава, че ще започне да събира такси за транзитно преминаване.

САЩ и арабските държави от Залива отхвърлиха исканията на Иран. В целия свят Ормузкия проток е смятан за международен воден път, въпреки че се намира в териториалните води на Иран и Оман, отбелязва АП.

Редактор: Ина Григорова