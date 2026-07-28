Как се е стигнало до катастрофата с автобус на градския транспорт в София? В понеделник рейсът премина през мантинелата и се озова в насрещното на „Цариградско шосе”. По първоначални данни водачът е загубил контрол над превозното средство и е заявил, че спирачките са отказали. При инцидента леко пострадаха четирима души. Те са изписани от болницата за домашно лечение, пише "Фокус" .

Автобусът, скъсал мантинела в София, минал технически преглед на 21 юли

От „Столичен автотранспорт" заявиха, че автобусът е преминал годишен технически преглед на 21 юли и техническо обслужване в края на юни, а причината за катастрофата ще стане ясна след предстоящата техническа експертиза.

Красимир Георгиев от Асоциацията за квалификация на автомобилистите обясни, че „Цариградско шосе” е забранено за товарни автомобили над 12 тона и вероятно мантинелата не е подходяща. „Може би е монтирана мантинела, която може да спре автомобил. Но такъв автолбус тежи над 20 тона, когато в него има хора”, коментира Георгиев.

„Автобусът е сложна система. Може да има технически проблем - в системата за налягането на въздуха, в спирачната система, в най-задния мост на полуремаркето. Ако този мост е блокирал, това е променило траекторията и посоката на движение на автобуса”, коментира още експертът.

Той призова за поставянето на пътни прегради тип „Ню Джърси“. „Крайно време е да се търси наказателна отговорност от тези, които трябва да съблюдават за безопасността и организацията на движението”, каза Георгиев.

Как може да бъде подобрена безопасността в този участък коментираха в предаването „Твоят ден” по NOVA NEWS председателят на УС на Научно-техническия съюз по транспорт инж. Ясен Ишев и инж. Георги Златев от Българската браншова камара „Пътища”.

Според инж. Ишев поставената мантинела е била съобразена с нормативните изисквания към момента на изграждането ѝ преди около 10-12 години. Той обясни, че в случая автобусът е ударил ограничителната система под много по-голям ъгъл от този, при който подобни съоръжения се изпитват. „Ограничителните системи се тестват при удар под ъгъл до 20 градуса. Тук ударът е бил под около 45-50 градуса. Автобусът спира едва след като достига бетонната ограничителна система. Част от енергията му е била поета от двете ограничителни системи, което, заедно с техническата неизправност на превозното средство, е предотвратило по-тежък инцидент”, каза инж. Ишев.

Инж. Златев посочи, че автобусът е преминал през ограничителните системи и е спрял, опирайки се в бетонните съоръжения. По думите му проектът е трябвало да предвиди ограничителна система от най-висок клас, тъй като под съоръжението има кръгово движение и съществува риск за другите участници в движението. „Това е втори инцидент на съответното място. Редно е Столичната община незабавно да предприеме мерки за подмяна на ограничителните системи с такива, които могат ефективно да задържат тежки превозни средства”, заяви той.

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